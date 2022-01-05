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Источник: ЦСКА интересуется нападающим «Шеффилд Юнайтед»

Источник: ЦСКА интересуется нападающим «Шеффилд Юнайтед»
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Французский нападающий английского «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе попал в сферу интересов московского ЦСКА. Об этом сообщает «твиттер»-аккаунт The Bladesman.

По информации источника, «Хартс» и «Брага» интересуются форвардом, в то время как ряд турецких клубов также наблюдает за французом. Любопытно, что московские армейцы интересовались этим нападающим ещё в 2016 году, но тогда французский футболист предпочёл перейти из «Гавра» в «Борнмут».

В текущем сезоне игрок провёл 7 матчей в Чемпионшипе, в них он 4 раза выходил в стартовом составе. Форвард отметился тремя забитыми голами, а также получил 2 жёлтые карточки. Его команда находится на 13-м месте во втором по силе английском дивизионе. Клуб набрал 32 очка в 22 играх.

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