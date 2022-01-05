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«Севилья» хочет арендовать хавбека «Ювентуса». За игроком следят «Арсенал» и «Тоттенхэм»

«Севилья» хочет арендовать хавбека «Ювентуса». За игроком следят «Арсенал» и «Тоттенхэм»
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Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может в январе на правах аренды перейти в «Севилью», сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, полузащитник недоволен предоставляемым количеством игрового времени, поэтому стремится сменить клубную прописку. Помимо «Севильи», к футболисту проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кулушевски сыграл в 16 матчах и сделал три результативные передачи.

С 2020 года Кулушевски является игроком «Ювентуса». Контракт шведского полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 30 млн. За время карьеры футболист также выступал за «Аталанту» и «Парму».

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Кадис» — «Севилья»:

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