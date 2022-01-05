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Скончался легендарный врач киевского «Динамо» Владимир Малюта

Скончался легендарный врач киевского «Динамо» Владимир Малюта
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Легендарный врач киевского «Динамо» Владимир Малюта ушёл из жизни в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба клуба.

«Как и все динамовцы, с безграничной скорбью я встретил печальную весть о смерти Владимира Игоревича. Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому «Динамо», который без преувеличения на протяжении многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта.

Считаю, что футбольному клубу «Динамо» очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие. Новатор в своём деле, он не ограничивался только лечением спортивных травм, а вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, что сейчас уже признают неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта.

Не стало человека, которого любили и уважали все, кто его знает – как близкие люди и друзья, которых у него было много, так и коллеги по цеху, а также многочисленные благодарные пациенты, среди которых было множество выдающихся спортсменов. В этот трагичный день в глубокой печали склоняю голову и скорблю вместе с семьёй, родными и близкими Владимира Игоревича. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах», — отметил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

Ещё до выигрыша первого Кубка кубков в 1975 году Малюту в «Динамо» пригласил тогдашний тренер команды Валерий Лобановский.

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