Форвард «Арсенала» может на правах аренды перейти в команду Чемпионшипа

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун может в январе на правах аренды перейти в «Мидлсбро», выступающий в Чемпионшипе, сообщает в «Твиттере» журналист Райан Тейлор.
По информации источника, переговоры клубов об аренде Балогуна находятся на продвинутой стадии.
Форвард является воспитанником «канониров». Англичанин дебютировал за основную команду лондонского клуба в 2020 году. Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Балогун сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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