В «Химках» отреагировали на информацию о желании подписать Жиркова до начала сборов

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб рассчитывает заключить контракт с защитником Юрием Жирковым до начала зимних сборов.
«Юрий Жирков нам очень интересен. Мы в тесном контакте, много лет знакомы. Мастерство, опыт и знания Юры могут очень сильно помочь «Химкам». Клуб хочет подписать контракт до начала зимних сборов? Больше никакой информации сообщить не могу. Едет ли Жирков с нами на сборы? Больше ничего не скажу», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».
- 5 января 2022
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