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Матч «Ювентус» — «Наполи» не отменят, несмотря на коронавирус у неаполитанцев

Матч «Ювентус» — «Наполи» не отменят, несмотря на коронавирус у неаполитанцев
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Матч 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Наполи» не будет перенесён и состоится в запланированную дату. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, проведение игры было под вопросом из-за вспышки коронавируса в неаполитанской команде, матч могли отменить. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти, сдавший положительный тест на коронавирус, изолирован от команды.

Матч «Ювентус» – «Наполи» состоится 6 января и начнётся в 22:45 по московскому времени. В нынешнем сезоне «Интер» набрал 46 очков по итогам 19 туров Серии А и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» занимает вторую строчку, отставая от лидера на 4 очка. «Наполи» занимает третью строчку, отставая от лидера на 7 очков.

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