«Лион» продлил контракт с 19-летним защитником Люкеба
Поделиться
Французский «Лион» продлил контракт с защитником Кастелло Люкеба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
19-летний футболист в июле заключил свой первый профессиональный контракт, который был рассчитан на 3 года, однако в результате его выступлений в чемпионате Франции контракт с футболистом был продлён до лета 2025 года. В 5 матчах национального французского первенства Люкеба отметился одним забитым мячом.
«Лион» занимает 13-е место в чемпионате Франции. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен». В 18 матчах команда из Лиона набрала 24 очка. Клуб отстаёт от «ПСЖ» на 22 очка. Ближайшим преследователем парижан является «Ницца», набравшая 33 очка в Лиге 1. «Марсель» (33) занимает третье место.
Комментарии
- 5 января 2022
-
22:08
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:55
-
21:41
-
21:31
-
21:30
-
21:06
-
21:06
-
20:59
-
20:52
-
20:47
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:23
-
20:21
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:11
-
19:09
-
18:56
-
18:55
-
18:48
-
18:43
-
18:41
-
18:40
Партнерский контент