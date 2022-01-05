«Лион» продлил контракт с 19-летним защитником Люкеба

Французский «Лион» продлил контракт с защитником Кастелло Люкеба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



19-летний футболист в июле заключил свой первый профессиональный контракт, который был рассчитан на 3 года, однако в результате его выступлений в чемпионате Франции контракт с футболистом был продлён до лета 2025 года. В 5 матчах национального французского первенства Люкеба отметился одним забитым мячом.

«Лион» занимает 13-е место в чемпионате Франции. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен». В 18 матчах команда из Лиона набрала 24 очка. Клуб отстаёт от «ПСЖ» на 22 очка. Ближайшим преследователем парижан является «Ницца», набравшая 33 очка в Лиге 1. «Марсель» (33) занимает третье место.