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«Челси» хочет летом приобрести полузащитника «Монако»

«Челси» хочет летом приобрести полузащитника «Монако»
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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах француза заинтересован «Челси», сообщает Goal.

По информации источника, в данный момент «аристократы» следят за игроком, летом же «Челси» будет готов сделать «Монако» предложение о трансфере Тчуамени.

Помимо «Челси», на 21-летнего француза также претендует ряд клубов, среди которых называются «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Контракт Тчуамени с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 18 матчах за монегасков и забил один гол.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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