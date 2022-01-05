«Бордо» готов продать Отавио в ЦСКА за € 2,5 млн
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«Бордо» настроен продать полузащитника Отавио, которым активно интересуется ЦСКА, этой зимой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Французский клуб готов продать футболиста за € 2,5 млн. За эту цену «Бордо» отпустит опорника в ЦСКА. Клубы ведут переговоры.
27-летний бразильский полузащитник является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал до 2017 года. Затем футболист перешёл в «Бордо» за € 5 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл во всех турнирах 17 матчей за французский клуб, не отметившись результативными действиями.
За этот календарный отрезок полузащитник получил три жёлтые карточки. Всего в составе «Бордо» Отавио 127 раз вышел на поле, забил три гола и отдал пять результативных передач.
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