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«Бордо» готов продать Отавио в ЦСКА за € 2,5 млн

«Бордо» готов продать Отавио в ЦСКА за € 2,5 млн
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«Бордо» настроен продать полузащитника Отавио, которым активно интересуется ЦСКА, этой зимой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Французский клуб готов продать футболиста за € 2,5 млн. За эту цену «Бордо» отпустит опорника в ЦСКА. Клубы ведут переговоры.

27-летний бразильский полузащитник является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал до 2017 года. Затем футболист перешёл в «Бордо» за € 5 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл во всех турнирах 17 матчей за французский клуб, не отметившись результативными действиями.

За этот календарный отрезок полузащитник получил три жёлтые карточки. Всего в составе «Бордо» Отавио 127 раз вышел на поле, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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