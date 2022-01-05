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Жена экс-нападающего «Краснодара» Ари обрадовалась отставке Гончаренко

Жена экс-нападающего «Краснодара» Ари обрадовалась отставке Гончаренко
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Российская модель Наталья Грызлова, которая является женой экс-нападающего «Краснодара» Ари, обрадовалась отставке Виктора Гончаренко с должности главного тренера краснодарской команды.

«Какая прекрасная новость», — написала Наталья в «Инстаграме», сделав репост новости о том, что «Краснодар» расторг контракт с Виктором Гончаренко.

Руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича. Ранее «Краснодар» объявил об уходе из команды тренера Руслана Зубика и тренера-аналитика Андреа Бьянки. Белорусский специалист работал в «Краснодаре» с апреля 2021 года, итальянец – с февраля 2020-го.

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