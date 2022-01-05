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Генеральный директор «Монако» Петров: Ковач внёс свой вклад в реализацию нашего проекта

Генеральный директор «Монако» Петров: Ковач внёс свой вклад в реализацию нашего проекта
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Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров поблагодарил за работу прежнего главного тренера команды Нико Ковача.

«Это никогда не бывает лёгким решением, и при случае хотел бы поблагодарить Нико и его штаб за работу, проделанную за последние полтора года. Нико внёс свой вклад в реализацию первой фазы нашего спортивного проекта, и мы благодарны, потому что мы опираемся на результаты его работы. И, конечно, желаем ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова Петрова официальный сайт клуба.

50-летний Ковач возглавил французскую команду летом 2020 года. Под руководством хорвата «Монако» провёл 74 матча, из которых выиграл 43, 16 проиграл и 15 сыграл вничью. В чемпионате страны «Монако» идёт на шестом месте турнирной таблицы с 29 очками в 19 турах.

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