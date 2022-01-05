Инс: всегда мечтал, чтобы «Манчестер Юнайтед» возглавил Почеттино

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино должен возглавить «красных дьяволов».



«Как говорят Джейми Реднапп, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп, в «Манчестер Юнайтед» всё вверх дном.



«МЮ» выглядят потерянным! Все в клубе задаются вопросами: «Что мы делаем? Уверены ли мы в правильности нашего пути?» Проблемы «Манчестер Юнайтед» не будут решены за год. Может быть, за два. Я надеюсь, что однажды смогу увидеть игру «Манчестер Юнайтед» на том уровне, который показывают «Челси» и «Ливерпуль».



Всегда мечтал, чтобы «МЮ» возглавил Почеттино. Он – тот самый человек. Тем не менее, кто бы ни был тренером, ему нужен четырёхлетний проект. Команде необходимо усиление.



На протяжении многих лет набор игроков плох. Нужен правильный человек, с правильной философией и правильным проектом, чтобы повести этот клуб вперёд», — цитирует Инса The Sun.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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