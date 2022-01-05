«Челси» — «Тоттенхэм»: Лукаку — в стартовом составе синих на матч 1/2 финала Кубка лиги

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в городе Лондон. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».
«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Рюдигер, Сарр, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ньигес, Маунт, Хаверц, Зиеш, Лукаку.
Запасные: Беттинелли, Баркли, Холл, Ковачич, Лофтус-Чик, Пулишич, Вейл, Хадсон-Одои, Вернер.
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Танганга, Санчес, Дэвис, Доэрти, Хёйбьерг, Скипп, Моура, Хын Мин, Кейн.
Запасные: Голлини, Остин, Родон, Регилон, Уинкс, Алли, Ло Чельсо, Н’Домбеле, Хиль.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон (Южный Йоркшир). Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервным рефери будет выступать Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд).
- 5 января 2022
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