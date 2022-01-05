Алвес — самый возрастной игрок в истории «Барселоны», вышедший на поле в официальном матче

Сегодня, 5 января, на стадионе «Мунисипаль де Линарехос» в Линаресе в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Линарес» принимает «Барселону». В стартовом составе каталонцев на поле вышел защитник Дани Алвес.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо, бразилец в возрасте 38 лет и 244 дней стал самым возрастным игроком, сыгравшим официальный матч в сине-гранатовой футболке. Предыдущим рекордсменом клуба был вратарь Хосе Пинто. Он провёл матч за «Барсу», когда ему было 38 лет и 190 дней.



В данный момент в игре «Линарес» — «Барселона» перерыв. Хозяева ведут со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард Антонио Диас.



Ранее «Барселона» зарегистрировала 38-летнего бразильца для участия в официальных встречах.

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