Алвес — самый возрастной игрок в истории «Барселоны», вышедший на поле в официальном матче
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Сегодня, 5 января, на стадионе «Мунисипаль де Линарехос» в Линаресе в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Линарес» принимает «Барселону». В стартовом составе каталонцев на поле вышел защитник Дани Алвес.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо, бразилец в возрасте 38 лет и 244 дней стал самым возрастным игроком, сыгравшим официальный матч в сине-гранатовой футболке. Предыдущим рекордсменом клуба был вратарь Хосе Пинто. Он провёл матч за «Барсу», когда ему было 38 лет и 190 дней.
В данный момент в игре «Линарес» — «Барселона» перерыв. Хозяева ведут со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард Антонио Диас.
Ранее «Барселона» зарегистрировала 38-летнего бразильца для участия в официальных встречах.
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