Защитник «Челси» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может стать футболистом «Тоттенхэм Хотспур». Управляющий директор «шпор» Фабио Паратичи хочет видеть немца в своей команде, сообщает Caught Offside со ссылкой на Football Insider.
По информации источника, функционер хочет воссоединить Рюдигера с Антонио Конте, который привёл защитника в «Челси». Контракт 28-летнего игрока истекает в конце нынешнего сезона, поэтому в «Тоттенхэм» он может перейти в статусе свободного агента.
Напомним, между «Челси» и игроком существуют разногласия в вопросе заработной платы футболиста. Главный тренер «Челси» Томас Тухель говорил, что рассчитывает на соотечественника. Он уже сообщил руководителям клуба о желании сохранить игрока.
Рюдигер защищает цвета «Челси» с 2017 года, а до этого выступал за «Рому» и «Штутгарт». С 2014 года он вызывается в сборную Германии. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.
Видеообзор матча 21-го АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:
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