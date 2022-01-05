Килиан Мбаппе: не нужно испытывать на себе расизм, чтобы начать бороться с ним

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о проблеме расизма.
«Я отдаю всего себя своей стране. Я отдаю всё, что у меня есть, чтобы французы были счастливы и гордились. И получать расистские оскорбления в такой ситуации очень больно. С этим необходимо бороться. Нужно начать с социальных сетей. Но перед этим мы, футболисты, должны подключиться к решению проблемы. Не нужно ждать, когда сам испытаешь на себе расизм, чтобы начать бороться с ним. Мы должны быть активными и помогать другим. Дискриминация должна прекратиться, потому что мы живём в новом мире. В 2022 году такого просто не должно быть», — приводит слова Мбаппе CNN.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.
- 5 января 2022
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