Влада Зинченко: часто вижу комментарии, что мы с Сашей задолбали аудиторию

Жена игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада рассказала, как относится к подхватыванию фото их семьи спортивными медиа.



«Часто вижу комментарии, что мы с Сашей задолбали аудиторию. И я понимаю этих людей. Когда захожу в «Инстаграм», вижу фан-страницы, футбольные паблики. Если выставляю какое-то фото с Саней и малой – всё, сразу все футбольные паблики их себе копируют.



Честно, меня это тоже постоянно раздражает. И я понимаю людей, которые постоянно: «Блин, опять Седан, Зина. Задолбали». Если это даже меня задалбывает, то я понимаю других людей, которые хотят футбольные новости почитать, а тут наши физиономии в каждом футбольном паблике. Я их прекрасно понимаю. Себя нужно дозировать. У меня не настолько активная и интересная жизнь, чтобы каждый месяц что-то рассказывать аудитории», – сказала Зинченко в эфире YouTube-канала «Бомбардир».