Влада Зинченко: часто вижу комментарии, что мы с Сашей задолбали аудиторию

Жена игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада рассказала, как относится к подхватыванию фото их семьи спортивными медиа.
«Часто вижу комментарии, что мы с Сашей задолбали аудиторию. И я понимаю этих людей. Когда захожу в «Инстаграм», вижу фан-страницы, футбольные паблики. Если выставляю какое-то фото с Саней и малой – всё, сразу все футбольные паблики их себе копируют.
Честно, меня это тоже постоянно раздражает. И я понимаю людей, которые постоянно: «Блин, опять Седан, Зина. Задолбали». Если это даже меня задалбывает, то я понимаю других людей, которые хотят футбольные новости почитать, а тут наши физиономии в каждом футбольном паблике. Я их прекрасно понимаю. Себя нужно дозировать. У меня не настолько активная и интересная жизнь, чтобы каждый месяц что-то рассказывать аудитории», – сказала Зинченко в эфире YouTube-канала «Бомбардир».
- 5 января 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:27
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:16
-
23:11
-
23:06
-
22:48
-
22:43
-
22:27
-
22:24
-
22:08
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:55
-
21:41
-
21:31
-
21:30
-
21:06
-
21:06
-
20:59
-
20:52
-
20:47
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:23
-
20:21
-
19:59
-
19:58
-
19:54