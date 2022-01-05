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Влада Зинченко: часто вижу комментарии, что мы с Сашей задолбали аудиторию

Влада Зинченко: часто вижу комментарии, что мы с Сашей задолбали аудиторию
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Жена игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада рассказала, как относится к подхватыванию фото их семьи спортивными медиа.

«Часто вижу комментарии, что мы с Сашей задолбали аудиторию. И я понимаю этих людей. Когда захожу в «Инстаграм», вижу фан-страницы, футбольные паблики. Если выставляю какое-то фото с Саней и малой – всё, сразу все футбольные паблики их себе копируют.

Честно, меня это тоже постоянно раздражает. И я понимаю людей, которые постоянно: «Блин, опять Седан, Зина. Задолбали». Если это даже меня задалбывает, то я понимаю других людей, которые хотят футбольные новости почитать, а тут наши физиономии в каждом футбольном паблике. Я их прекрасно понимаю. Себя нужно дозировать. У меня не настолько активная и интересная жизнь, чтобы каждый месяц что-то рассказывать аудитории», – сказала Зинченко в эфире YouTube-канала «Бомбардир».

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