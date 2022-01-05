Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» хотят подписать хавбека «Ювентуса»

«Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» хотят подписать хавбека «Ювентуса»
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересованы несколько клубов чемпионата Англии, сообщает talkSPORT.

По информации источника, хавбека хотят подписать «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Ранее главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри подтвердил, что Рэмси уйдёт из «Ювентуса» в скором времени.

Напомним, Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне валлийский футболист принял участие в 3 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее хавбек выступал в «Кардифф Сити», «Арсенале» и «Ноттингем Форест». С 2008 года Рэмси вызывается в национальную команду Уэльса.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Аллегри подтвердил, что Рэмси покинет «Ювентус»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022