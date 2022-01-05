«Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» хотят подписать хавбека «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересованы несколько клубов чемпионата Англии, сообщает talkSPORT.
По информации источника, хавбека хотят подписать «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Ранее главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри подтвердил, что Рэмси уйдёт из «Ювентуса» в скором времени.
Напомним, Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне валлийский футболист принял участие в 3 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее хавбек выступал в «Кардифф Сити», «Арсенале» и «Ноттингем Форест». С 2008 года Рэмси вызывается в национальную команду Уэльса.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:
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