«Бешикташ» обыграл «Антальяспор» с Кудряшовым в матче за Суперкубок Турции

В матче за Суперкубок Турции «Бешикташ» встречался с «Антальяспором». Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе и завершилась победой «Бешикташа» в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).
На 33-й минуте встречи счёт открыл футболист «Бешикташа» Атиба Хатчинсон. На 74-й минуте Хатчинсон отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались игроки «Бешикташа».
Этот трофей стал девятым для «Бешикташа». Самым титулованным клубом является «Галатасарай», на счету которого 16 завоёванных Суперкубков Турции. Напомним, в составе «Антальяспора» выступает российский защитник Фёдор Кудряшов.
«Бешикташ» в 19 матчах набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Антальяспор» (22) — на 15-м месте.
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