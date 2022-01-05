«Бешикташ» обыграл «Антальяспор» с Кудряшовым в матче за Суперкубок Турции

В матче за Суперкубок Турции «Бешикташ» встречался с «Антальяспором». Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе и завершилась победой «Бешикташа» в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).



На 33-й минуте встречи счёт открыл футболист «Бешикташа» Атиба Хатчинсон. На 74-й минуте Хатчинсон отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались игроки «Бешикташа».



Этот трофей стал девятым для «Бешикташа». Самым титулованным клубом является «Галатасарай», на счету которого 16 завоёванных Суперкубков Турции. Напомним, в составе «Антальяспора» выступает российский защитник Фёдор Кудряшов.



«Бешикташ» в 19 матчах набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Антальяспор» (22) — на 15-м месте.