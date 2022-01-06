Шевченко подтвердил, что будет руководить «Дженоа» в матче Серии А с «Сассуоло»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко, вылечившийся от коронавируса, подтвердил, что будет руководить командой в матче с «Сассуоло».



«Благодарю за все сообщения со словами поддержки, которые получил в эти дни. Вечером я получил результаты тестирования на коронавирус, и мой тест оказался отрицательным. Поэтому я буду со своими ребятами на матче с «Сассуоло». Ещё раз спасибо всем. Вперёд, «Дженоа»!» — написал Шевченко на своей странице в «Инстаграме».

Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины. 28 декабря стало известно, что специалист заразился коронавирусом.

Матч 20-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Дженоа» состоится завтра, 6 января, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Начало игры — в 18:30 мск.