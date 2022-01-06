Кшиштоф Пёнтек вернётся в «Дженоа»

Нападающий немецкой «Герты» поляк Кшиштоф Пёнтек близок к возвращению в «Дженоа». Об этом сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, клубы согласовали аренду 26-летнего форварда с опцией выкупа в размере € 17 млн. На игрока также претендуют «Фиорентина», «Торино» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне Пёнтек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах Бундеслиги.

Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины. 28 декабря стало известно, что специалист заразился коронавирусом.



Матч 20-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Дженоа» состоится завтра, 6 января, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Начало игры — в 18:30 мск.