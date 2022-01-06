Маркиньос близок к продлению контракта с «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос близок к заключению нового контракта с французским клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Новое соглашение 27-летнего бразильского футболиста с «Пари Сен-Жермен» будет рассчитано до лета 2026 года.



В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 14 матчах французской Лиги 1 и забил 3 гола. В парижский клуб бразилец перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за € 31,4 млн. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в € 75 млн, а его текущий контракт с «ПСЖ» заканчивается летом 2024 года.

«ПСЖ» в 19 встречах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.