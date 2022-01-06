«Челси» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги

В ночь с 5 на 6 января мск на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник Кай Хаверц, ему ассистировал Маркос Алонсо.
На 34-й минуте защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис забил гол в свои ворота.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон (Южный Йоркшир). Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервным рефери выступал Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд).
Второй матч полуфинала Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» пройдёт 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».
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