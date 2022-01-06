Защитник «Зенита» Ловрен поддержал Джоковича, которого не пустили в Австралию

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал сербского теннисиста Новака Джоковича, которого не пустили в Австралию.

«Теперь я даже больше болею за Новака Джоковича, чтобы он выиграл 21-й турнир «Большого шлема». Держись, Ноле», — написал Ловрен в своё «твиттере».

Ранее сообщалось, что пограничные власти Австралии отказали первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в выдаче визы. Теннисиста попросили покинуть страну. Отмечается, что адвокаты Джоковича будут подавать апелляцию на решение властей. На время разбирательств серба могут поместить в правительственный дом.

Пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов.