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Тухель оценил игру Лукаку в первом матче после скандального интервью

Тухель оценил игру Лукаку в первом матче после скандального интервью
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал первый матч Ромелу Лукаку после скандального интервью. В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

«Я был почти уверен, что он не пострадал. Даже в последние дни он казался расслабленным, прекрасно справлялся с ситуацией и мысленно двигался дальше. Ромелу может справиться с давлением и невзгодами, это была хорошая игра, он многое сделал в обороне и имел шансы забить», — приводит слова Тухеля BBC.

Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).

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Второй матч полуфинала Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» пройдёт 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

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