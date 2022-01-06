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Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Челси»

Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Челси»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Челси». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Это была сложная игра, сложная с самого начала. «Челси» показал себя намного лучше нас.
В первом тайме мы много боролись с самого начала, но мы знаем, что говорим об одной из лучших команд Европы, мира, в прошлом сезоне они выиграли Лигу чемпионов. Если сравнивать две команды, сравнения нет. Речь идёт о команде, готовой к победе — сегодня мы увидели разницу между двумя командами», — приводит слова Конте BBC.

Второй матч полуфинала Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» пройдёт 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

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