Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Челси». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Это была сложная игра, сложная с самого начала. «Челси» показал себя намного лучше нас.

В первом тайме мы много боролись с самого начала, но мы знаем, что говорим об одной из лучших команд Европы, мира, в прошлом сезоне они выиграли Лигу чемпионов. Если сравнивать две команды, сравнения нет. Речь идёт о команде, готовой к победе — сегодня мы увидели разницу между двумя командами», — приводит слова Конте BBC.

Второй матч полуфинала Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» пройдёт 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».