«Фиорентина» перехватила Пёнтека у «Дженоа». В ближайшие дни он пройдёт медосмотр
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26-летний польский нападающий берлинской «Герты» Кшиштоф Пёнтек в ближайшее время завершит своё возвращение в Италию, но не как планировалось изначально – в «Дженоа», а в «Фиорентину». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sport Italy.
Это будет аренда с правом выкупа. Уже в ближайшие дни футболист прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.
Источник отмечает, что переход Пёнтека никак не связан со слухами о возможном уходе 21-летнего сербского форварда «фиалок» Душана Влаховича.
Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за € 24 млн. В текущем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 10 матчах во всех турнирах.
Новость по темеКшиштоф Пёнтек вернётся в «Дженоа»
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