«Фиорентина» перехватила Пёнтека у «Дженоа». В ближайшие дни он пройдёт медосмотр

26-летний польский нападающий берлинской «Герты» Кшиштоф Пёнтек в ближайшее время завершит своё возвращение в Италию, но не как планировалось изначально – в «Дженоа», а в «Фиорентину». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sport Italy.

Это будет аренда с правом выкупа. Уже в ближайшие дни футболист прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Источник отмечает, что переход Пёнтека никак не связан со слухами о возможном уходе 21-летнего сербского форварда «фиалок» Душана Влаховича.

Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за € 24 млн. В текущем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 10 матчах во всех турнирах.