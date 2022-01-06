Скандальный матч КХЛ в Казахстане и интерес ЦСКА к хавбеку «Бордо». Главное к утру

В КХЛ состоялся матч при режиме чрезвычайной ситуации в Казахстане, Джоковича готовы депортировать из Австралии перед Australian Open – 2022, а ЦСКА интересуется бразильцем из Лиги 1. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».