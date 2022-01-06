Источник: нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии опьянения

Нападающий «Рубина» и молодёжной сборной России Иван Игнатьев стал фигурантом резонансной ситуации. Футболиста выгнали из ночного клуба в Красноярске, информирует в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Игнатьев отдыхал в клубе с друзьями в ночь на свой 23-й день рождения. Согласно сведениям источника, футболист «Рубина» был в состоянии алкогольного опьянения и «послал кого-то не того куда-то не туда». В результате охрана заведения вывела его силой. По непроверенной информации, Игнатьеву потом позволили вернуться в ночной клуб.

Нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба

22-летний нападающий является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 2 млн. Также нападающий привлекается к играм молодёжной сборной России, за которую он провёл 12 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.