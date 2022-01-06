Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе заявил о заинтересованности в работе с «Краснодаром».



«Мне было бы интересно поработать с такой командой, «Краснодар» хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», — цитирует Арвеладзе «РБК-Спорт».



Накануне стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича, сообщает пресс-служба «быков».



Ранее «Краснодар» объявил об уходе из команды тренера Руслана Зубика и тренера-аналитика Андреа Бьянки. Белорусский специалист работал в «Краснодаре» с апреля 2021 года, итальянец – с февраля 2020-го.



«Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. После зимнего перерыва «Краснодар» 26 февраля примет московский «Локомотив».

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