Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе заявил о заинтересованности в работе с «Краснодаром».
«Мне было бы интересно поработать с такой командой, «Краснодар» хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», — цитирует Арвеладзе «РБК-Спорт».
Накануне стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича, сообщает пресс-служба «быков».
Ранее «Краснодар» объявил об уходе из команды тренера Руслана Зубика и тренера-аналитика Андреа Бьянки. Белорусский специалист работал в «Краснодаре» с апреля 2021 года, итальянец – с февраля 2020-го.
«Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. После зимнего перерыва «Краснодар» 26 февраля примет московский «Локомотив».
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