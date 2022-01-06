Энди Коул: после возвращения Роналду Бруну Фернандеш уже не тот, что был в прошлом году

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул выразил обеспокоенность состоянием полузащитника «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

«Эта ситуация выглядит странно. После возвращения Роналду вся игра Бруну Фернандеша изменилась. Я слежу за ним весь сезон. После прихода Роналду Бруну уже не тот, что был в прошлом году. Ты смотришь на него и думаешь — почему? У него есть нужные качества, ему не стоит переживать из-за присутствия Роналду в команде, ведь они оба очень качественные игроки, которые хотят одного и того же. Но его форма изменилась с приходом Криштиану», — приводит слова Коула Mirror.

Бруну в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 18 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Видео гола Фернандеша в матче с «Арсеналом»

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