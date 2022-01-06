Энди Коул: после возвращения Роналду Бруну Фернандеш уже не тот, что был в прошлом году

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул выразил обеспокоенность состоянием полузащитника «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.
«Эта ситуация выглядит странно. После возвращения Роналду вся игра Бруну Фернандеша изменилась. Я слежу за ним весь сезон. После прихода Роналду Бруну уже не тот, что был в прошлом году. Ты смотришь на него и думаешь — почему? У него есть нужные качества, ему не стоит переживать из-за присутствия Роналду в команде, ведь они оба очень качественные игроки, которые хотят одного и того же. Но его форма изменилась с приходом Криштиану», — приводит слова Коула Mirror.
Бруну в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 18 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Видео гола Фернандеша в матче с «Арсеналом»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 6 января 2022
-
11:47
-
11:35
-
11:20
-
11:17
-
10:59
-
10:45
-
10:42
-
10:17
-
10:03
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:30
-
05:24
-
04:46
-
04:46
-
03:38
-
02:33
-
02:24
-
00:52
-
00:40
-
00:37
-
00:30
-
00:28
-
00:16
-
00:04
- 5 января 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:27
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:16
-
23:11
-
23:06