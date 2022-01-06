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Хёнесс: «Бавария» растёт. А дортмундская «Боруссия» постоянно продаёт важных игроков

Хёнесс: «Бавария» растёт. А дортмундская «Боруссия» постоянно продаёт важных игроков
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о том, почему дортмундская «Боруссия» не может конкурировать на равных с мюнхенским клубом.

«Мы так стабильны, потому что у нас растёт команда. Время от времени у нас появляется новый игрок, в то же время дортмундская «Боруссия» постоянно продает важных футболистов. Это создает определенное беспокойство, и команда не может развиваться цельно. У нас все наоборот. Нынешняя «Бавария» очень сплотилась, что вы уже могли видеть во время нашей победы в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Флик проделал очень хорошую работу, а у Нагельсманна теперь свой собственный стиль, который меня очень впечатляет», – цитирует Хёнесса Abendzeitung.

«Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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