Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Наполи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калиниченко – об Игнатьеве: надеюсь, он всё же возьмётся за голову и начнёт жить футболом

Калиниченко – об Игнатьеве: надеюсь, он всё же возьмётся за голову и начнёт жить футболом
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал новость о том, что нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии опьянения.

«Обсуждать и, тем более, осуждать не хочу и не буду. Мы все неоднократно бывали в таких или похожих ситуациях. Иван растрачивает (в оригинале используется более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») (если уже не растратил) свой шанс в футболе. Классическая ситуация: талант-контракт-растраченный футбол/жизнь. Мне трудно понять что у человека в голове, но должны же быть люди, которые подскажут, направят… Самое плохое, что мы вспоминаем про Ивана-футболиста один раз в год, в его день рождения, то танцующим с пивком, то танцующим в клубе…

Надеюсь, что он всё же возьмётся за голову и начнёт жить футболом. Данные у парня хорошие, но они сами по себе в футбол не играют», — написал Калиниченко в своём «телеграме».

Новость по теме
Источник: нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии опьянения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022