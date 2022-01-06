Калиниченко – об Игнатьеве: надеюсь, он всё же возьмётся за голову и начнёт жить футболом

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал новость о том, что нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии опьянения.



«Обсуждать и, тем более, осуждать не хочу и не буду. Мы все неоднократно бывали в таких или похожих ситуациях. Иван растрачивает (в оригинале используется более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») (если уже не растратил) свой шанс в футболе. Классическая ситуация: талант-контракт-растраченный футбол/жизнь. Мне трудно понять что у человека в голове, но должны же быть люди, которые подскажут, направят… Самое плохое, что мы вспоминаем про Ивана-футболиста один раз в год, в его день рождения, то танцующим с пивком, то танцующим в клубе…



Надеюсь, что он всё же возьмётся за голову и начнёт жить футболом. Данные у парня хорошие, но они сами по себе в футбол не играют», — написал Калиниченко в своём «телеграме».

Новость по теме Источник: нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии опьянения