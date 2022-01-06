Килиан Мбаппе: мы в «ПСЖ» хотим выиграть Лигу чемпионов. Время пришло

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе французского клуба. В 1/8 финала турнира парижане встретятся с мадридским «Реалом».



«Мы должны быть готовы. Время пришло, это самая важная часть сезона. Конечно, мы хотим сделать шаг вперёд. Прошло два года с тех пор, как мы выходили в финал, полуфинал. Но сейчас мы хотим победить», – цитирует Мбаппе CNN.



Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.



В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Также на его счету 4 гола в шести матчах в Лиге чемпионов и 5 голов в двух играх Кубка Франции.

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