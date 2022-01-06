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Нидерландский нападающий «Брайтона» Локадия продолжит карьеру в Бундеслиге

Нидерландский нападающий «Брайтона» Локадия продолжит карьеру в Бундеслиге
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Центральный нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» Юрген Локадия продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. О подписании 28-летнего нидерландского футболиста объявил официальный сайт «Бохума».

Локадия подписал контракт с немецким клубом на правах свободного агента. Соглашение нидерландского форварда с «Бохумом» рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Напомним, Локадия является воспитанником ПСВ, откуда в 2018 году он перешёл в «Брайтон». Британский клуб отдавал Юргена в аренду немецкому «Хоффенхайму» и американскому Цинциннати. Контракт нидерландца с «Брайтоном» был рассчитан до января 2022 года.

Также в ходе своей карьеры Локадия выступал за юношеские сборные Нидерландов различных возрастов. Инетрнет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

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