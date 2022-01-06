Нидерландский нападающий «Брайтона» Локадия продолжит карьеру в Бундеслиге

Центральный нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» Юрген Локадия продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. О подписании 28-летнего нидерландского футболиста объявил официальный сайт «Бохума».
Локадия подписал контракт с немецким клубом на правах свободного агента. Соглашение нидерландского форварда с «Бохумом» рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Напомним, Локадия является воспитанником ПСВ, откуда в 2018 году он перешёл в «Брайтон». Британский клуб отдавал Юргена в аренду немецкому «Хоффенхайму» и американскому Цинциннати. Контракт нидерландца с «Брайтоном» был рассчитан до января 2022 года.
Также в ходе своей карьеры Локадия выступал за юношеские сборные Нидерландов различных возрастов. Инетрнет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.
- 6 января 2022
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