Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Наполи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Болонья» не приехала на матч с «Интером» и может получить техническое поражение

«Болонья» не приехала на матч с «Интером» и может получить техническое поражение
Комментарии

Матч 20-го тура итальянской Серии А «Болонья» — «Интер» находится на грани срыва. Хозяева не приехали на стадион «Ренато Далль'Ара», где должна была состояться игра. При этом миланский клуб прибыл на матч и находится на стадионе, информирует Get Italian Football News в "Твиттере".

Согласно сведениям источника, «Болонья» не прибыла на встречу 20-го тура чемпионата Италии из-за вспышки коронавируса. Команду посадили на карантин.

Вероятнее всего, «Болонье» будет засчитано техническое поражение. Такое решение может быть принято, если матч не начнётся до момента, когда по протоколу должен был закончиться первый тайм.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022