«Болонья» не приехала на матч с «Интером» и может получить техническое поражение

Матч 20-го тура итальянской Серии А «Болонья» — «Интер» находится на грани срыва. Хозяева не приехали на стадион «Ренато Далль'Ара», где должна была состояться игра. При этом миланский клуб прибыл на матч и находится на стадионе, информирует Get Italian Football News в "Твиттере".

Согласно сведениям источника, «Болонья» не прибыла на встречу 20-го тура чемпионата Италии из-за вспышки коронавируса. Команду посадили на карантин.

Вероятнее всего, «Болонье» будет засчитано техническое поражение. Такое решение может быть принято, если матч не начнётся до момента, когда по протоколу должен был закончиться первый тайм.