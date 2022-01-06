Матч чемпионата Франции «Лилль» — «Лорьян» перенесён из-за коронавируса

Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Лорьяном» отложен из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в командах, сообщает пресс-служба турнира. Изначально встреча должна была пройти в Лилле 8 января, но перенесена, новая дата проведения матча не называется.
Ранее был отложен еще один матч 20-го тура чемпионата Франции: встреча «Анже» — «Сент-Этьен» перенесена с 9 на 26 января.
Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирус и вылетел из Аргентины во Францию. Месси вернётся к тренировкам в ближайшее время. Скорее всего, он сможет принять участие в матче чемпионата Франции с «Лионом», который пройдёт в воскресенье, 9 января. Напомним, «ПСЖ» сообщил о заражении Месси коронавирусом 2 января.
- 6 января 2022
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