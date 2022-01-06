Хосеп Гвардиола заразился коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Он не поедет с командой на матч Кубка Англии с «Суиндон Таун». Игра состоится завтра, 7 января.

Коронавирус также диагностирован у ассистента Гвардиолы Хуана Мануэля Лильо. Оба специалиста были изолированы от команды. Всего на карантин в клубе был помещен 21 человек, 7 из них — футболисты первой команды. Руководить действиями игроков в предстоящем кубковом матче будет ассистент Родольфо Боррелл.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка в 21 матче. На втором месте — «Челси» (43), на третьем — «Ливерпуль» (42 после 20 игр).

Видеообзор матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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