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«Это недопустимо для спортсмена». Комитет по этике РФС готов рассмотреть дело Игнатьева

«Это недопустимо для спортсмена». Комитет по этике РФС готов рассмотреть дело Игнатьева
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Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев заявил, что отдел готов рассмотреть поведение нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева в ночном клубе, если поступит соответствующее обращение.

«Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена. Если к нам в комитет поступит обращение от соответствующих лиц РФС, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент», — приводит слова Андреева «Р-Спорт».

Напомним, нападающий «Рубина» и молодёжной сборной России Иван Игнатьев стал фигурантом резонансной ситуации. Футболиста выгнали из ночного клуба.

Игнатьев отдыхал в клубе с друзьями в ночь на свой 23-й день рождения. Футболист «Рубина» был в состоянии алкогольного опьянения и, согласно сведениям источника, «послал кого-то не того куда-то не туда». В результате охрана заведения вывела его силой.

Нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба:

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Источник: нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии опьянения
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