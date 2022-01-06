«Это недопустимо для спортсмена». Комитет по этике РФС готов рассмотреть дело Игнатьева

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев заявил, что отдел готов рассмотреть поведение нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева в ночном клубе, если поступит соответствующее обращение.

«Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена. Если к нам в комитет поступит обращение от соответствующих лиц РФС, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент», — приводит слова Андреева «Р-Спорт».

Напомним, нападающий «Рубина» и молодёжной сборной России Иван Игнатьев стал фигурантом резонансной ситуации. Футболиста выгнали из ночного клуба.

Игнатьев отдыхал в клубе с друзьями в ночь на свой 23-й день рождения. Футболист «Рубина» был в состоянии алкогольного опьянения и, согласно сведениям источника, «послал кого-то не того куда-то не туда». В результате охрана заведения вывела его силой.

Нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба: