Обамеянг заразился коронавирусом на вечеринке перед началом Кубка африканских наций

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус за несколько дней до начала Кубка африканских наций, информирует Daily Mail.
Согласно сведениям источника, накануне Обамеянг был замечен на вечеринке в Дубае. На ней присутствовал и другой футболист сборной Габона, ныне выступающий за «Ниццу» Марио Лемина – у него также выявлен COVID-19.
Обамеянг и Лемина получили весомую порцию критики от футбольной общественности за неосторожность накануне важного международного турнира. Оба игрока являются ключевыми в сборной Габона, но не помогут своей команде как минимум в первом матче, который состоится 10 января.
Напомним, ранее Обамеянг был лишён капитанской повязки в «Арсенале» за нарушение дисциплины.
- 6 января 2022
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