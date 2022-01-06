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Обамеянг заразился коронавирусом на вечеринке перед началом Кубка африканских наций

Обамеянг заразился коронавирусом на вечеринке перед началом Кубка африканских наций
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Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус за несколько дней до начала Кубка африканских наций, информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, накануне Обамеянг был замечен на вечеринке в Дубае. На ней присутствовал и другой футболист сборной Габона, ныне выступающий за «Ниццу» Марио Лемина – у него также выявлен COVID-19.

Обамеянг и Лемина получили весомую порцию критики от футбольной общественности за неосторожность накануне важного международного турнира. Оба игрока являются ключевыми в сборной Габона, но не помогут своей команде как минимум в первом матче, который состоится 10 января.

Напомним, ранее Обамеянг был лишён капитанской повязки в «Арсенале» за нарушение дисциплины.

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