Джузеппе Маротта: бустерная доза вакцины должна стать для спортсменов обязательной

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что спортсмены должны проходить обязательную вакцинацию.



«Я надеюсь, что вакцинация станет обязательной, чтобы снизить риски и избежать подобных ситуаций с попаданием команд на карантин в будущем. Врачи говорят, что с помощью бустера можно избежать серьёзного ущерба от коронавируса. Бустерная доза должна стать для спортсменов обязательной, потому что это ограничит риски ущерба, а также снизит временные рамки карантина», – цитирует Маротту Football Italia.



Ранее «Болонья» не прибыла на встречу 20-го тура чемпионата Италии с «Интером» из-за вспышки коронавируса. Команду посадили на карантин. Вероятнее всего, «Болонье» будет засчитано техническое поражение.

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