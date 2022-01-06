«Не нравится критика — уходите». Патрис Эвра обратился к футболистам «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра записал обращение к футболистам «красных дьяволов».

«Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим об игроках «Манчестер Юнайтед». Вы представляете «Юнайтед»! Вы понимаете это? Как же вам повезло играть за этот клуб! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Если вам не нравится критика за плохую игру — уходите.

Когда я говорю о ДНК «Юнайтед», то имею в виду менталитет победителей, стремление каждый год выигрывать чемпионат и готовность умирать за этот клуб на поле. В вас должна быть страсть. Даже если вы проигрываете, то должны оставлять все силы на поле. Болельщики будут вам аплодировать. Сейчас этого не происходит. Когда я выступал, мы играли не за славу и деньги, а ради того, чтобы сделать болельщиков счастливыми», — сказал Эвра на видео, опубликованном в его «инстаграме».

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.