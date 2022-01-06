Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Наполи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Барселоны» Араухо может пропустить несколько месяцев из-за перелома запястья

Защитник «Барселоны» Араухо может пропустить несколько месяцев из-за перелома запястья
Комментарии

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом» (2:1), сообщает AS. Результаты углублённого обследования пока неизвестны, однако по первоначальным данным от врачей футболист получил перелом запястья. Из-за этого повреждения игрок может пропустить несколько месяцев.

Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 14 матчах, в которых забил два гола.

Накануне «Барселона» обыграла «Линарес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Также «Барселона» впервые после назначения Хави на пост главного тренера команды выиграла два матча подряд. До этого «Барса» 2 января в рамках 19-го тура Примеры обыграла в гостях «Мальорку» (1:0).

Новость по теме
«Барселона» обыграла «Линарес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022