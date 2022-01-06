Защитник «Барселоны» Араухо может пропустить несколько месяцев из-за перелома запястья

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом» (2:1), сообщает AS. Результаты углублённого обследования пока неизвестны, однако по первоначальным данным от врачей футболист получил перелом запястья. Из-за этого повреждения игрок может пропустить несколько месяцев.



Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 14 матчах, в которых забил два гола.



Накануне «Барселона» обыграла «Линарес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Также «Барселона» впервые после назначения Хави на пост главного тренера команды выиграла два матча подряд. До этого «Барса» 2 января в рамках 19-го тура Примеры обыграла в гостях «Мальорку» (1:0).