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«МЮ» объявил о перестановках в руководстве. Арнольд сменит Вудворда во главе клуба

«МЮ» объявил о перестановках в руководстве. Арнольд сменит Вудворда во главе клуба
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«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил, что Ричард Арнольд станет новым главным исполнительным директором «красных дьяволов». Функционер с 1 февраля сменит на этой должности Эда Вудворда.

«Для меня большая честь иметь возможность служить этому великому клубу и его болельщикам. Я полон решимости вернуть эту честь любым возможным способом», — приводит слова Арнольда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Вудворд работает в руководстве «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, в 2012 году он стал исполнительным вице-президентом клуба.

Стоит напомнить, что Арнольд ранее занимал должность управляющего директора холдинга «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

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