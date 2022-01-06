«МЮ» объявил о перестановках в руководстве. Арнольд сменит Вудворда во главе клуба

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил, что Ричард Арнольд станет новым главным исполнительным директором «красных дьяволов». Функционер с 1 февраля сменит на этой должности Эда Вудворда.
«Для меня большая честь иметь возможность служить этому великому клубу и его болельщикам. Я полон решимости вернуть эту честь любым возможным способом», — приводит слова Арнольда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Вудворд работает в руководстве «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, в 2012 году он стал исполнительным вице-президентом клуба.
Стоит напомнить, что Арнольд ранее занимал должность управляющего директора холдинга «Манчестер Юнайтед».
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
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