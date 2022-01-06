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Дембеле станет приоритетным трансфером для «Баварии», если Коман уйдёт в конце сезона

Дембеле станет приоритетным трансфером для «Баварии», если Коман уйдёт в конце сезона
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Мюнхенская «Бавария» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, французский футболист станет приоритетной трансферной целью «Баварии», если его соотечественник Кингсли Коман уйдёт из команды в конце сезона. Дембеле пока не договорился с испанской командой о новом контракте.

В нынешнем сезоне Дембеле в восьми матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Контракт нападающего истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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