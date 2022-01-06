Тренер «Бёрнли» Дайч сдал положительный тест на ковид и пропустит матч Кубка Англии

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Английский специалист отправлен на карантин и пропустит домашний матч 1/32 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун», который состоится 8 января. В сезоне-2021/2022 «Бёрнли» под руководством Дайча одержал всего одну победу в английской Премьер-лиге и в таблице располагается на 18-м месте в зоне вылета.

Ранее стали известны претенденты на награду лучшему тренеру английской Премьер-лиги в декабре. Приз могут получить Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», команда которого одержала 4 победы и потерпела 2 поражения в 6 матчах, Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити», одержавший 7 побед в 7 матчах, Юрген Клопп из «Ливерпуля» и Антонио Конте из «Тоттенхэма».