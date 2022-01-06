«Ньюкасл» готовит € 70 млн за Влаховича

Английский «Ньюкасл» ведёт переговоры с итальянской «Фиорентиной» о трансфере нападающего Душана Влаховича. По сведениям, сделка может обойтись «сорокам» в € 70 млн. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».



Сообщается, что «Фиорентина» готова расстаться с сербским футболистом, сам Влахович не уверен по поводу подобного продолжения карьеры.

21-летний Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за € 1,95 млн. В нынешнем сезоне сербский нападающий в 20 матчах итальянской Серии А забил 16 голов и отдал три голевые передачи. Также на счету футболиста два гола в двух матчах Кубка страны.

Контракт Влаховича истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.