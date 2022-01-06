Антони Марсьяль заинтересован в переходе в «Барселону»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, француз заинтересован в трансфере в каталонский клуб. Если стороны договорятся о сделке, то игрок будет арендован с правом выкупа в конце сезона за € 40 млн.

Ранее главный тренер манкунианцев Ральф Рангник подтвердил, что Марсьяль хочет покинуть команду. Сообщалось, что 26-летний нападающий согласен на переход в «Севилью».



Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма компенсации составила € 60 млн. В этом сезоне Антони сыграл за «МЮ» 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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