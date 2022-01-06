Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Наполи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» близок к покупке лучшего бомбардира «Порту» Луиса Маруланды за € 72 млн

«Ливерпуль» близок к покупке лучшего бомбардира «Порту» Луиса Маруланды за € 72 млн
Комментарии

Нападающий португальского «Порту» Луис Фернандо Диас Маруланда близок к переходу в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Аугусто Лондоньо в своём «твиттере».

По информации инсайдера, лучший бомбардир португальской команды близок к переходу в стан мерсисайдцев. Игрок обойдётся англичанам примерно в € 72 млн. Ранее в приобретении нападающего был заинтересован «Ньюкасл».

«Ливерпуль» стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и полузащитником Садио Мане на Кубок Африки. Ранее сообщалось, что отступные за футболиста «Порту» составляют порядка € 80 млн. В текущем сезоне Луис Диас забил 12 голов за 15 матчей в чемпионате Португалии, став лучшим бомбардиром своей команды.

Новость по теме
Антони Марсьяль заинтересован в переходе в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022