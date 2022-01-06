«Ливерпуль» близок к покупке лучшего бомбардира «Порту» Луиса Маруланды за € 72 млн
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Нападающий португальского «Порту» Луис Фернандо Диас Маруланда близок к переходу в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Аугусто Лондоньо в своём «твиттере».
По информации инсайдера, лучший бомбардир португальской команды близок к переходу в стан мерсисайдцев. Игрок обойдётся англичанам примерно в € 72 млн. Ранее в приобретении нападающего был заинтересован «Ньюкасл».
«Ливерпуль» стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и полузащитником Садио Мане на Кубок Африки. Ранее сообщалось, что отступные за футболиста «Порту» составляют порядка € 80 млн. В текущем сезоне Луис Диас забил 12 голов за 15 матчей в чемпионате Португалии, став лучшим бомбардиром своей команды.
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