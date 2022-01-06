«Уотфорду» интересен защитник «Ливерпуля»
Поделиться
Защитник «Ливерпуля» Натаниел Филлипс входит в сферу интересов «Уотфорда». Ожидается, что английский футболист покинет «Энфилд» в зимнее трансферное окно, «Ливерпуль» просит за Филлипса € 14 млн. Об этом сообщает Football Insider.
24-летний Филлипс выступает в структуре английского клуба с 2016 года, перейдя из «Болтона». В нынешнем сезоне английский защитник в четырёх матчах во всех турнирах провёл на поле 224 минуты. Контракт Филлипса истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн.
«Ливерпуль» с 42 очками в 20 матчах чемпионата Англии занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего вторым лондонского «Челси» на одно очко. Отметим, что у команды Юргена Клоппа игра в запасе.
Комментарии
- 6 января 2022
-
20:39
-
20:38
-
20:32
-
20:25
-
20:25
-
20:02
-
20:00
-
19:50
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
19:01
-
18:52
-
18:35
-
18:20
-
18:07
-
18:03
-
17:56
-
17:41
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:25
-
17:13
-
17:03
-
16:52
-
16:37
-
16:33
-
16:21
-
15:58
-
15:55
-
15:42
-
15:28
-
15:25
-
15:23
Партнерский контент