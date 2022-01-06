«Уотфорду» интересен защитник «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Натаниел Филлипс входит в сферу интересов «Уотфорда». Ожидается, что английский футболист покинет «Энфилд» в зимнее трансферное окно, «Ливерпуль» просит за Филлипса € 14 млн. Об этом сообщает Football Insider.

24-летний Филлипс выступает в структуре английского клуба с 2016 года, перейдя из «Болтона». В нынешнем сезоне английский защитник в четырёх матчах во всех турнирах провёл на поле 224 минуты. Контракт Филлипса истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн.



«Ливерпуль» с 42 очками в 20 матчах чемпионата Англии занимает в турнирной таблице третье место, отставая от идущего вторым лондонского «Челси» на одно очко. Отметим, что у команды Юргена Клоппа игра в запасе.